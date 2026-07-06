Nasa estuda mandar modelo de teste de rover marciano para a Lua

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) informou sobre os planos para as missões à Lua nos próximos anos. Um dos pontos em destaque é a possibilidade de enviar um modelo de engenharia de um rover marciano para explorar o Polo Sul lunar. Jared Isaacman, administrador da Nasa, mencionou que um modelo de testes dos robôs Curiosity e Perseverance pode ser levado, mas a decisão ainda não está tomada.

Os rovers Curiosity e Perseverance operam atualmente em Marte, tendo chegado em 2012 e 2021, respectivamente. O modelo a ser enviado para a Lua é uma versão de testes que se encontra na Terra, armazenado no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL).

Este veículo possui tecnologia que auxiliaria a exploração lunar, incluindo uma bateria de plutônio que gera eletricidade e calor sem depender de painéis solares. Essa capacidade é útil para estudar crateras não iluminadas pelo Sol, áreas de interesse científico pela possível presença de água e gelo. O rover necessitaria de adaptações para o ambiente lunar.

Planos Futuros da Nasa para a Lua

A Nasa possui planos ambiciosos para a Lua. Em abril, quatro astronautas foram enviados para sobrevoar o satélite, coletando dados antes do retorno de humanos à superfície. O objetivo é construir uma base permanente na Lua, que serviria como ponto de apoio para futuras missões tripuladas a Marte.

Isaacman também divulgou que, até o fim deste ano, a agência lançará três missões robóticas à superfície lunar, todas realizadas por empresas privadas. A primeira, Moon Base 1, da Blue Origin (Jeff Bezos), está prevista para o segundo semestre e tem como alvo o Polo Sul da Lua. Ela marcará a estreia do veículo Blue Moon, de Bezos.

A versão seguinte do Blue Moon competirá com a Starship, de Elon Musk, para transportar astronautas nas missões Artemis 4 e Artemis 5. A segunda missão robótica, Moon Base 2, da Astrobotic, também agendada para este ano, dará uma nova chance ao veículo Griffin, que teve uma tentativa de pouso mal-sucedida em janeiro de 2024.

A terceira missão para a base lunar será da Intuitive Machines, com a sonda robótica Athena. Esta sonda realizou uma alunissagem com sucesso parcial, transmitindo dados sobre uma cratera escura lunar mesmo após um acidente leve no pouso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.