Nasa divulga novas imagens da Lua feitas pelos astronautas da Artemis II

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa, na sigla em inglês) divulgou nesta segunda-feira, 13, mais duas imagens da Lua feitas pelos astronautas da missão Artemis II. Segundo a agência, mais fotos e vídeos tiradas pelos quatro astronautas ainda estão por aparecer.

De acordo com a Nasa, ambas as imagens reveladas foram captadas em 6 de abril, o dia em que a Artemis II voou ao redor da Lua, passando a cerca de 6.500 quilômetros da superfície do satélite.

A missão foi tripulada pelos americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen. Eles retornaram em segurança à Terra na última sexta-feira, 10, após passarem dez dias no espaço.

A primeira imagem mostra o lado oculto da Lua, que não conseguimos ver da Terra. A segunda mostra o nascer da Terra em forma de crescente, com a espaçonave Orion em primeiro plano.

Pouco depois, no mesmo dia, os quatro astronautas se tornaram os seres humanos a ficarem mais longe da Terra na história, chegando à distância de 406.778 quilômetros do planeta. A marca supera em cerca de 6.600 quilômetros o recorde anterior, estabelecido pela Apollo 13, em abril de 1970.

Do ponto de vista científico, o objetivo da missão e do programa Artemis é voltar à Lua para criar uma base espacial e, a partir de lá, enviar astronautas a Marte ainda na próxima década. Do ponto de vista econômico, entretanto, voltar à Lua agora faz mais sentido do que no passado, a partir da constatação da presença de muitos minerais raros no satélite terrestre e do desenvolvimento de tecnologia para minerá-los.

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