Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Nasa divulga 12 mil imagens da missão Artemis II

A Artemis II marcou o retorno de astronautas à órbita lunar após mais de 50 anos e foi a primeira missão tripulada do programa Artemis

Estadão Conteúdo
fonte

Foto da vista da Terra feita pela tripulação a bordo da cápsula Orion (Reprodução /)

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou um novo conjunto de cerca de 12 mil imagens registradas durante a missão Artemis II, ampliando o acervo com fotos inéditas da viagem ao redor da Lua. Os registros incluem desde vistas detalhadas da superfície lunar até imagens da Terra observada do espaço profundo, além de momentos da tripulação a bordo da cápsula Orion.

As imagens podem ser acessadas no portal Gateway to Astronaut Photography of Earth.

A Artemis II marcou o retorno de astronautas à órbita lunar após mais de 50 anos e foi a primeira missão tripulada do programa Artemis. A viagem também estabeleceu marcos importantes, com recordes de distância percorrida por uma missão com tripulação em espaço profundo.

A bordo estavam os astronautas Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen, da Canadian Space Agency. Ainda ao longo do trajeto, a missão já se destacou pela capacidade de transmissão de imagens em alta qualidade, com registros que foram compartilhados em tempo real.

Isso foi possível graças ao sistema de comunicação óptica O2O (Orion Artemis II Optical Communications), que também transmite dados científicos, planos de voo e comunicações com os centros de controle da Nasa. A tecnologia utiliza transmissão a laser para enviar informações entre a nave e a Terra em alta velocidade, até 100 vezes mais rápida que a radiofrequência tradicional.

A divulgação das imagens faz parte da política de acesso aberto da agência, que disponibiliza dados e materiais de suas missões para pesquisadores e para o público em geral. O material também contribui para a análise do desempenho dos sistemas e para o planejamento das próximas etapas.

O programa Artemis tem como objetivo levar novamente astronautas à superfície lunar nos próximos anos e avançar na preparação para futuras missões a Marte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO

registros
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda