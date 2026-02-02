Nasa detecta vazamento em foguete que levará astronautas para viagem ao redor da Lua

A Nasa encontrou um vazamento enquanto abastecia seu novo foguete lunar nesta segunda-feira, 2, em um teste final decisivo que determinará quando os astronautas poderão decolar para uma viagem ao redor da Lua.

A equipe de lançamento começou a carregar o foguete de 98 metros com hidrogênio e oxigênio superfrios no Centro Espacial Kennedy ao meio-dia. Mais de 2,6 milhões de litros tiveram que fluir para os tanques e permanecer a bordo por várias horas, imitando as etapas finais de uma contagem regressiva real.

Mas, apenas algumas horas após o início da operação, que duraria o dia inteiro, foi detectado excesso de hidrogênio na parte inferior do foguete. O carregamento de hidrogênio foi temporariamente interrompido, com apenas metade do estágio central preenchido.

A equipe de lançamento se apressou para resolver o problema usando técnicas desenvolvidas durante o único outro lançamento do foguete Space Launch System, há três anos. Esse primeiro voo de teste foi prejudicado por vazamentos de hidrogênio antes de finalmente decolar.

A tripulação, composta por três americanos e um canadense, monitorou o ensaio geral crítico a quase 1.600 quilômetros de distância, em Houston, sede do Centro Espacial Johnson. Eles estão em quarentena há uma semana e meia, aguardando o resultado da contagem regressiva de treino.

A operação de um dia inteiro determinará quando eles poderão decolar na primeira viagem lunar de uma tripulação em mais de meio século.

Com dois dias de atraso devido a uma forte onda de frio, a Nasa configurou seus relógios de contagem regressiva para parar meio minuto antes de chegar a zero, pouco antes da ignição do motor. Os relógios começaram a funcionar na noite de sábado, dando aos controladores de lançamento a chance de passar por todos os movimentos e lidar com quaisquer problemas remanescentes do foguete. Vazamentos de hidrogênio mantiveram o primeiro foguete SLS na plataforma por meses em 2022.

Se a demonstração de abastecimento for concluída com sucesso a tempo, a Nasa poderá lançar o comandante Reid Wiseman e sua tripulação à Lua já no domingo. O foguete deve decolar até 11 de fevereiro ou a missão será cancelada até março. A agência espacial tem apenas alguns dias em cada mês para lançar o foguete, e o frio extremo já encurtou a janela de lançamento de fevereiro em dois dias.

A missão de quase 10 dias enviará os astronautas para além da Lua, ao redor do misterioso lado oculto e, em seguida, de volta à Terra, com o objetivo de testar o suporte de vida da cápsula e outros sistemas vitais. A tripulação não entrará na órbita lunar nem tentará pousar.

A Nasa enviou astronautas à Lua pela última vez durante o programa Apollo, nas décadas de 1960 e 1970. O novo programa Artemis visa uma presença lunar mais sustentada, com a tripulação de Wiseman preparando o terreno para futuras aterrissagens na Lua por outros astronautas.