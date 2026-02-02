Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Nasa detecta vazamento em foguete que levará astronautas para viagem ao redor da Lua

Mais de 2,6 milhões de litros tiveram que fluir para os tanques e permanecer a bordo por várias horas, imitando as etapas finais de uma contagem regressiva real.

Estadão Conteúdo
fonte

Foguete na plataforma de lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, enquanto as equipes se preparam para um ensaio geral na água, a fim de praticar os cronogramas e procedimentos para o lançamento da missão Artemis II (NASA/Brandon Hancock)

A Nasa encontrou um vazamento enquanto abastecia seu novo foguete lunar nesta segunda-feira, 2, em um teste final decisivo que determinará quando os astronautas poderão decolar para uma viagem ao redor da Lua.

A equipe de lançamento começou a carregar o foguete de 98 metros com hidrogênio e oxigênio superfrios no Centro Espacial Kennedy ao meio-dia. Mais de 2,6 milhões de litros tiveram que fluir para os tanques e permanecer a bordo por várias horas, imitando as etapas finais de uma contagem regressiva real.

Mas, apenas algumas horas após o início da operação, que duraria o dia inteiro, foi detectado excesso de hidrogênio na parte inferior do foguete. O carregamento de hidrogênio foi temporariamente interrompido, com apenas metade do estágio central preenchido.

A equipe de lançamento se apressou para resolver o problema usando técnicas desenvolvidas durante o único outro lançamento do foguete Space Launch System, há três anos. Esse primeiro voo de teste foi prejudicado por vazamentos de hidrogênio antes de finalmente decolar.

A tripulação, composta por três americanos e um canadense, monitorou o ensaio geral crítico a quase 1.600 quilômetros de distância, em Houston, sede do Centro Espacial Johnson. Eles estão em quarentena há uma semana e meia, aguardando o resultado da contagem regressiva de treino.

A operação de um dia inteiro determinará quando eles poderão decolar na primeira viagem lunar de uma tripulação em mais de meio século.

Com dois dias de atraso devido a uma forte onda de frio, a Nasa configurou seus relógios de contagem regressiva para parar meio minuto antes de chegar a zero, pouco antes da ignição do motor. Os relógios começaram a funcionar na noite de sábado, dando aos controladores de lançamento a chance de passar por todos os movimentos e lidar com quaisquer problemas remanescentes do foguete. Vazamentos de hidrogênio mantiveram o primeiro foguete SLS na plataforma por meses em 2022.

Se a demonstração de abastecimento for concluída com sucesso a tempo, a Nasa poderá lançar o comandante Reid Wiseman e sua tripulação à Lua já no domingo. O foguete deve decolar até 11 de fevereiro ou a missão será cancelada até março. A agência espacial tem apenas alguns dias em cada mês para lançar o foguete, e o frio extremo já encurtou a janela de lançamento de fevereiro em dois dias.

A missão de quase 10 dias enviará os astronautas para além da Lua, ao redor do misterioso lado oculto e, em seguida, de volta à Terra, com o objetivo de testar o suporte de vida da cápsula e outros sistemas vitais. A tripulação não entrará na órbita lunar nem tentará pousar.

A Nasa enviou astronautas à Lua pela última vez durante o programa Apollo, nas décadas de 1960 e 1970. O novo programa Artemis visa uma presença lunar mais sustentada, com a tripulação de Wiseman preparando o terreno para futuras aterrissagens na Lua por outros astronautas.

