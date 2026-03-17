Nasa confirma data para primeira missão tripulada à Lua em 50 anos; veja quando será

A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos (Nasa) confirmou que planeja lançar a missão Artemis 2, que levará um voo tripulado ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos, a partir de 1º de abril.

A missão tem duração prevista de aproximadamente 10 dias e contará com uma equipe de quatro astronautas: o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista em missão da Nasa Christina Koch e o especialista em missão da Agência Espacial Canadense (CSA) Jeremy Hansen.

A espaçonave Orion, responsável por transportar a tripulação e oferecer suporte durante a missão, será lançada pelo Space Launch System (SLS), novo foguete de grande porte da Nasa, a partir do Complexo de Lançamento 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Essa será a primeira vez que astronautas se aproximarão da Lua desde o encerramento da missão Apollo 17, em 1972. Em 2022, a Nasa lançou a missão Artemis 1, sem tripulação, para coletar dados essenciais para a próxima fase do programa.

Nos primeiros dois dias da Artemis 2, os astronautas verificarão os sistemas da Orion e realizarão um teste de demonstração de mira relativamente próximo à Terra, antes de seguirem em direção à Lua. A viagem até o satélite natural deve durar cerca de quatro dias e levará a tripulação ao redor do seu lado oculto.

"Durante esse período de três horas, os astronautas analisarão e fotografarão formações geológicas, como crateras de impacto e antigos fluxos de lava", informou a Nasa em comunicado.

"Eles se basearão no extenso treinamento em geologia que receberam em sala de aula e em locais semelhantes à Lua na Terra para descrever nuances em formas, texturas e cores - o tipo de informação que revela a história geológica de uma área. Essas habilidades serão cruciais para a exploração da região do Polo Sul da Lua em futuras missões", acrescentou.

Em sua distância máxima, a tripulação voará 7,4 mil quilômetros além da Lua. No retorno à Terra, que também deve durar aproximadamente quatro dias, os astronautas continuarão a avaliar os sistemas da espaçonave.

"Em vez de exigir propulsão no retorno, essa trajetória com baixo consumo de combustível aproveita o campo gravitacional da Terra e da Lua, garantindo que - após sua viagem ao redor do lado oculto da Lua - a Orion seja atraída de volta naturalmente pela gravidade da Terra para a parte de retorno livre da missão", afirmou a Nasa.

A tripulação reentrará na atmosfera terrestre em alta velocidade e sob altas temperaturas, antes de amerissar no Oceano Pacífico, ao largo da costa de San Diego. Segundo a Nasa, os astronautas serão recebidos por uma equipe de resgate formada por profissionais da agência e do Departamento de Defesa dos EUA, que os levará de volta à costa.

A Nasa afirmou que o programa Artemis tem como objetivo estabelecer uma presença de longo prazo na Lua para fins científicos e de exploração. De acordo com a agência, a iniciativa pavimenta "o caminho para futuras missões de exploração humana de longa duração à Lua e, eventualmente, a Marte".

"Pela primeira vez em mais de 50 anos, esses indivíduos - a tripulação da Artemis 2 - serão os primeiros humanos a voar para as proximidades da Lua. Entre os tripulantes estão a primeira mulher, a primeira pessoa não branca e o primeiro canadense em uma missão lunar", disse a diretora do Centro Espacial Johnson da Nasa, Vanessa Wyche, em comunicado.

"Esta missão abre caminho para a expansão da exploração humana do espaço profundo e apresenta novas oportunidades para descobertas científicas, parcerias comerciais, industriais e acadêmicas, além da Geração Artemis", acrescentou Vanessa.