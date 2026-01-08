Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta

A tripulação, composta por quatro astronautas - americanos, japoneses e russos -, está no laboratório orbital desde agosto, após o lançamento a partir da Flórida.

Estadão Conteúdo
fonte

Missão chegará a um dos satélites do planeta em abril de 2030 (Foto: NASA/JPL-Caltech/Handout)

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) cancelou, nesta quinta-feira, 8, sua primeira caminhada espacial do ano e pode trazer a tripulação de volta mais cedo da Estação Espacial Internacional devido a um problema médico a bordo.

A caminhada espacial estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada por causa de um problema médico não especificado envolvendo um astronauta, que não foi identificado.

A Nasa afirmou que o integrante da tripulação está estável, mas que está "avaliando ativamente todas as opções", incluindo o encerramento antecipado da missão. "Forneceremos novas informações nas próximas 24 horas."

"Realizar nossas missões com segurança é nossa maior prioridade", disse a porta-voz da Nasa, Cheryl Warner, em comunicado. A tripulação, composta por quatro astronautas - americanos, japoneses e russos -, está no laboratório orbital desde agosto, após o lançamento a partir da Flórida.

(Com informações da AP)

Variedades
