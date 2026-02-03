Nasa adia nova viagem à Lua após vazamento de combustível em teste

A Nasa anunciou nesta terça-feira, 3, que agora planeja lançar seu novo foguete para a Lua em março, após encontrar vazamentos de combustível durante um teste decisivo realizado na segunda-feira, 2.

A agência espacial norte-americana disse em um comunicado que o adiamento do lançamento "permitirá que as equipes revisem os dados e realizem um segundo ensaio geral" antes do teste de voo.

Os vazamentos - que lembram o atraso na estreia do foguete há três anos - ocorreram poucas horas após o início da operação de abastecimento de combustível, que durou um dia inteiro, na segunda-feira, no Centro Espacial Kennedy, e colocaram em dúvida a data de decolagem dos astronautas.

A Nasa informou que os quatro astronautas designados para o voo serão retirados da quarentena de quase duas semanas. A agência acrescentou que eles entrarão em quarentena novamente "cerca de duas semanas" antes da próxima janela de lançamento para a viagem ao redor da Lua.

O órgão não deu nenhuma indicação de uma meta oficial de lançamento em março, dizendo que as equipes precisam primeiro "revisar completamente os dados do teste, mitigar cada problema e retornar aos testes".

Antes do adiamento de terça-feira, o mais cedo que a Nasa poderia ter lançado o comandante Reid Wiseman e sua tripulação à Lua era no domingo, 8.

Como foi o vazamento de combustível

Os controladores de lançamento começaram a carregar o foguete de 98 metros com hidrogênio e oxigênio superfrios ao meio-dia de segunda-feira. Mais de 2,6 milhões de litros tiveram que fluir para os tanques e permanecer a bordo por várias horas, imitando os estágios finais de uma contagem regressiva real, mas o hidrogênio em excesso se acumulou rapidamente perto da parte inferior do foguete.

O carregamento de hidrogênio foi interrompido pelo menos duas vezes, enquanto a equipe de lançamento se esforçava para resolver o problema usando técnicas desenvolvidas durante a contagem regressiva anterior do Sistema de Lançamento Espacial em 2022. Esse primeiro voo de teste foi atormentado por vazamentos de hidrogênio antes de finalmente decolar sem tripulação.

A Nasa também observou em seu comunicado que ocorreram atrasos nas operações de encerramento durante o teste, bem como problemas recorrentes de queda de áudio nas comunicações da equipe de solo.

Os quatro astronautas designados para a missão - três americanos e um canadense - monitoraram o ensaio geral crítico a quase 1.600 quilômetros de distância, em Houston, sede do Johnson Space Center.

A agência espacial tem apenas alguns dias em cada mês para lançar o foguete, e o frio extremo já havia encurtado a janela de lançamento de fevereiro em dois dias.

Atrasados devido à forte onda de frio, os relógios de contagem regressiva começaram a funcionar na noite de sábado, dando aos controladores de lançamento a chance de passar por todos os movimentos e lidar com quaisquer problemas remanescentes do foguete. Os relógios foram programados para parar meio minuto antes de chegar a zero, pouco antes da ignição do motor.

Como será a viagem

A missão de quase 10 dias levará os astronautas além da Lua, ao redor do misterioso lado oculto e, em seguida, de volta à Terra, com o objetivo de testar o suporte de vida da cápsula e outros sistemas vitais.

A tripulação não entrará na órbita lunar nem tentará pousar. A Nasa enviou astronautas à Lua pela última vez durante o programa Apollo, nas décadas de 1960 e 1970. O novo programa Artemis visa uma presença lunar mais sustentada, com a tripulação de Wiseman preparando o terreno para futuras aterrissagens na Lua por outros astronautas.