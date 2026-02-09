'Não dá para ter 1,5 milhão de pessoas na Consolação', diz Tarcísio após pré-carnaval em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que "não dá para ter 1,5 milhão de pessoas na Consolação", ao comentar a superlotação registrada durante o pré-carnaval de rua em São Paulo, marcado pelo encontro de dois megablocos no domingo, 8, que provocou tumulto, acionamento de plano de contingência e intervenção da Prefeitura e da Polícia Militar para liberar as vias da região central.

Tarcísio disse que tratou com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) de medidas como o bloqueio de vias quando a capacidade máxima é atingida, a posição das grades de proteção, o espaçamento entre elas e a rapidez na liberação de áreas congestionadas.

De acordo com o governador, a Prefeitura e a Polícia Militar "agiram muito rápido na remoção de gradis, interrupção de ruas e liberação das transversais", o que permitiu o escoamento do público.

Após a repercussão, o Ministério Público abriu uma investigação sobre a superlotação dos blocos de carnaval na Rua da Consolação. A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital instaurou a apuração nesta segunda-feira, 9.

O posicionamento ocorre após um fim de semana marcado por tumulto e superlotação na Consolação, quando foliões passaram mal e grades chegaram a ser derrubadas, levando a Prefeitura a acionar um plano de contingência.

Foliões relataram nas redes sociais, as dificuldades e as cenas da confusão. O prefeito Ricardo Nunes classificou o primeiro fim de semana de folia como um "sucesso" e afirmou que, diante do volume de pessoas e do número reduzido de ocorrências, a infraestrutura montada pela gestão municipal "foi perfeita".