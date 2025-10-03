Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Namorada de professor de educação física encontrado morto dentro de carro em SP é presa

Estadão Conteúdo

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira, 2, por suspeita de matar um professor de educação física na cidade de São Paulo. Segundo a polícia, ela seria namorada da vítima. A defesa da suspeita não foi localizada.

O crime ocorreu em agosto. O homem, que desapareceu no dia 16 daquele mês, foi localizado no dia seguinte (17 de agosto) dentro do próprio veículo em Itaquera, zona leste da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"A namorada da vítima foi presa na quinta-feira em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça", disse a SSP.

A polícia não deu detalhes sobre os motivos da prisão. O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

professor

educação física

morte

SP

namorada

prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda