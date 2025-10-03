Namorada de professor de educação física encontrado morto dentro de carro em SP é presa

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira, 2, por suspeita de matar um professor de educação física na cidade de São Paulo. Segundo a polícia, ela seria namorada da vítima. A defesa da suspeita não foi localizada.

O crime ocorreu em agosto. O homem, que desapareceu no dia 16 daquele mês, foi localizado no dia seguinte (17 de agosto) dentro do próprio veículo em Itaquera, zona leste da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"A namorada da vítima foi presa na quinta-feira em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça", disse a SSP.

A polícia não deu detalhes sobre os motivos da prisão. O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.