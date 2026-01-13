Capa Jornal Amazônia
Nabe defende independência do Fed para desempenho econômico forte e duradouro dos EUA

Estadão Conteúdo

A Associação Nacional de Negócios Econômicos (Nabe, na sigla em inglês) afirmou nesta terça-feira, 13, que a independência do Federal Reserve (Fed) - e a confiança do público nessa independência - são essenciais para um desempenho econômico forte e duradouro.

Segundo comunicado do Nabe, a independência sustenta a capacidade do BC americano de cumprir o mandato estabelecido pelo Congresso: alcançar preços estáveis, máximo emprego e taxas de juros moderadas a longo prazo.

Como a associação profissional que representa mais de 3.000 economistas empresariais globalmente, a Nabe observa que qualquer erosão, ou percepção de erosão, dessa independência acarretaria custos econômicos significativos.

"Isso minaria a posição dos Estados Unidos como um porto seguro global para investimentos e poderia enfraquecer o papel do dólar americano como a principal moeda de reserva do mundo", acrescenta a associação.

"Preservar a independência do banco central é, portanto, não apenas um princípio institucional, mas um pilar da credibilidade econômica, estabilidade e prosperidade de longo prazo dos EUA", finaliza o comunicado do Nabe.

