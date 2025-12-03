Capa Jornal Amazônia
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por van na zona leste de São Paulo

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 58 anos teve a perna direita amputada após ser atropelada por uma van na manhã desta quarta-feira, 3, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Outra mulher, de 60 anos, também ficou ferida no acidente.

De acordo com os bombeiros, o atropelamento aconteceu por volta das 8 horas, na Rua Ettore Andreazza.

A vítima que teve a perna amputada foi levada para o hospital de helicóptero.

Os bombeiros informaram que a outra vítima sofreu ferimentos na cabeça e teve contusão no tórax. Ela foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para obter mais informações sobre o acidente e ainda aguardava retorno até o fechamento deste texto.

Palavras-chave

atropelamento

mulher

perna amputada

São Mateus
