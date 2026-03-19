Mulher tem carro roubado com filho de 2 meses dentro
A mãe disse à polícia que tinha ido buscar a outra filha, de 7 anos, e deixou o recém-nascido no banco da frente
Uma mulher teve seu veículo roubado, com o filho de 2 meses ainda dentro do carro, na Rua Antonio Cardoso Nogueira, no bairro do Jaraguá, em São Paulo. O caso aconteceu ontem. A criança foi resgatada e o criminoso acabou preso posteriormente.
A mãe disse à polícia que tinha ido buscar a outra filha, de 7 anos, no Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) e deixou o recém-nascido no banco da frente, quando um homem entrou no carro logo em seguida e arrancou. Ela não teve tempo de retirar o bebê do automóvel. Como a rua é sem saída, o suspeito retornou e quase atropelou a mãe e um funcionário do CCA.
Em seguida, o funcionário relatou à polícia que abordou um motorista na rua e juntos seguiram o ladrão, que parou cerca de 1 quilômetro depois de onde aconteceu o roubo, na Avenida Chica Luiza com a Rua Projetada. O funcionário e outras pessoas que passavam pelo local seguraram o suspeito até a chegada da polícia. A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirituba para avaliação médica. Posteriormente, os policiais militares registraram a ocorrência no 33º Distrito Policial.
