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Mulher resgatada após mais de 40 horas no mar recebe alta: 'Continuem orando pelo meu colega'

Ela desapareceu durante um passeio de moto aquática no último domingo, 24

Estadão Conteúdo

A jovem Bruna Damaris SantAnna da Silva, de 26 anos, resgatada em alto-mar após ficar dois dias desaparecida no litoral norte de São Paulo, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 28. Ela desapareceu durante um passeio de moto aquática no último domingo, 24, e foi localizada na manhã de terça-feira, 26, boiando por conta do colete salva-vidas que usava.

Sentada em uma cadeira de rodas e ainda debilitada, Bruna agradeceu o apoio e as orações por sua recuperação em uma declaração à imprensa na saída do hospital Mário Covas, em Ilhabela, onde estava internada.

"Eu vim agradecer pelo compartilhamento das minhas fotos. Eu vim aqui agradecer pelas orações que vocês fizeram. Isso ajudou demais, porque eu também estava lá no mar orando para o Senhor Deus me guardar, nos guardar", declarou.

Quando desapareceu, Bruna estava na companhia do amigo Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que ainda não foi localizado. "Eu também peço, encarecidamente, que continuem orando pelo meu colega, que ainda não foi encontrado. Agradeço a todos pela preocupação. Agora vou para casa para poder descansar e ver minha família", acrescentou a jovem aos jornalistas.

Bruna foi localizada nas proximidades da Ilha de Búzios por uma dupla de pescadores. Ao Estadão, os dois relataram que avistaram a jovem boiando. Mesmo enfraquecida e cansada, ela conseguiu esticar o braço para pedir ajuda.

"Ela não ia aguentar mais tempo no mar. Eu mesmo já encontrei dois corpos no mar. Nesses casos, não mexi nos corpos, só chamei o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Mas, dessa vez, encontrar uma pessoa viva, poder salvar uma vida, é muito gratificante", relatou o pescador Alex Quintino dos Santos.

As buscas por Bruna foram realizadas pelo GBMar e pela Marinha do Brasil. A moto aquática usada por Bruna e Dheoge foi localizada na segunda-feira, 25, antes mesmo de a jovem ser encontrada. As buscas por Dheoge Pereira, que segue desaparecido, foram retomadas nesta quinta-feira.

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do desaparecimento da dupla. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Ilhabela, que segue investigando os fatos e colhendo depoimentos de testemunhas. (Colaborou Lílian Cunha)

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