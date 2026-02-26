Mulher relata assalto dentro do Oba Hortifruti em SP: 'Não levou mais nada porque eu o mordi'

Uma mulher relata ter sido assaltada dentro do estacionamento do Oba Hortifruti, na rua Augusto Tolle, em Santana, zona norte de São Paulo. Ela gravou um vídeo logo após o ocorrido, ainda dentro do mercado, e compartilhou com amigos e moradores do bairro nas redes sociais. Segundo a vítima, o caso ocorreu por volta das 16h de terça-feira.

"Eu acabei de ser assaltada aqui dentro do Oba da Augusto Tolle. (...) Saí com meu carro. Quando eu estou subindo a garagem, um sujeito de uns 20 anos começou a subir a pé a rampa do estacionamento. (...) Meu vidro estava aberto. Ele grudou em mim, arrancou minha correntinha, puxou meu cabelo, só não conseguiu levar mais nada porque eu o mordi."

Ela finaliza a gravação dizendo que aguardava a chegada da PM e que já tinha acionado a gerência do Hortifruti. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), até a tarde desta quinta, 26, o boletim de ocorrência ainda não tinha sido registrado. A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do Oba e aguarda retorno. Por telefone, funcionários da unidade confirmaram à reportagem o ocorrido.