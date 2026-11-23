Mulher recupera celular roubado e 'ganha' bicicleta de suspeito após assalto

Influenciadora contou que estava no banco traseiro do veículo, usando o celular, quando foi surpreendida pelo assaltante

A influenciadora Rárika Acler contou nas redes sociais que teve o celular roubado enquanto estava em um carro de aplicativo, em São Paulo. Segundo o relato publicado no Instagram, na última quinta-feira (19), um homem que estava de bicicleta quebrou o vidro do veículo e levou o aparelho. O suspeito foi detido pouco depois, com a ajuda de testemunhas e policiais militares.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Rárika afirmou que recuperou o telefone e recebeu dos policiais a bicicleta utilizada pelo suspeito. Ela disse que entregou o veículo ao motorista de aplicativo, para que ele pudesse vendê-lo e utilizar o dinheiro para cobrir o prejuízo. "E a polícia me deu a bike do bandido, falou: 'Leva pra você'. Tipo, ele vai ser preso agora, foi preso em flagrante. E aí eu dei para o motorista, coitado, para ele vender e pagar o vidro dele", relatou.

As imagens divulgadas também mostram a influenciadora chutando o homem após a abordagem. Em outro trecho, uma pessoa aparece pressionando o pé contra a cabeça do suspeito.

Rárika contou que estava no banco traseiro do veículo, usando o celular, quando foi surpreendida pelo assaltante. "Tava aqui mexendo no celular, vidro fechado e tal. O bandido simplesmente deu um soco no vidro, quebrou o vidro, tava aqui atrás, quebrou o vidro e levou o meu telefone", afirmou.

Segundo a influenciadora, ela começou a perseguir o homem depois que o motorista gritou. Um ciclista que passava pelo local também participou da perseguição, enquanto uma viatura policial que estava nas proximidades auxiliou na abordagem. "Pegaram o bandido, pegaram o meu telefone, graças a Deus", comemorou.