Mulher que matou o marido com 36 facadas em SC pega 26 anos de prisão e perde o poder familiar

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Florianópolis (SC) condenou, nesta quinta-feira, 19, Camila Fernanda Franca Pereira por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver do próprio marido, o empresário Gustavo Alberto Sagaz, de 34 anos, em agosto de 2023. A pena foi fixada em 26 anos, quatro meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado. Ela perdeu o poder familiar sobre os dois filhos do casal.

A acusada já havia sido absolvida em um primeiro julgamento, em 2025, mas a decisão foi posteriormente anulada.

A reportagem busca contato com a defesa de Camila. O espaço está aberto.

Segundo a denúncia, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2023, no bairro Ingleses do Rio Vermelho, Camila matou o marido com 36 facadas dentro da residência do casal. O crime ocorreu na frente da filha mais nova, que tinha dois anos à época.

De acordo com a Polícia Civil, Camila teria dopado o companheiro antes do ataque. Após o homicídio, colocou o corpo no carro da família e o abandonou no Parque Estadual do Rio Vermelho.

Durante o período em que a vítima foi considerada desaparecida, investigadores constataram que o celular do empresário permaneceu na residência. A perícia também indicou que Camila esteve no local onde o corpo foi encontrado utilizando o veículo do casal.

Ela foi presa cerca de um mês depois do assassinato, no mesmo bairro onde vivia com a vítima.

O Conselho de Sentença reconheceu motivo torpe para o crime, apontando que o homicídio teria sido motivado por conflitos relacionados à administração financeira da empresa do casal.

Conforme a decisão, pesaram dívidas contraídas e ocultadas pela acusada, além da intenção de obter valores de seguro de vida e ficar com bens da empresa e do patrimônio familiar.