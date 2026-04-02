Mulher morre atropelada por caminhão de empresa de saneamento

Um caminhão que prestava serviço para a Sabesp atropelou uma mulher de 79 anos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na quarta-feira, 1º. Iracema de Jesus Felizardo chegou a ser socorrida pelo Samu, mas faleceu. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A Sabesp afirmou estar colaborando com as investigações e ter tomado as medidas cabíveis junto à prestadora de serviço "para que todo suporte seja assegurado à família". "A companhia lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima", informou em nota.

O 3º Distrito Policial de São Bernardo investiga os motoristas por homicídio culposo na direção de veículo. "Diligências estão em andamento e laudos periciais serão analisados assim que finalizados", informou a SSP-SP.

O episódio ocorreu na Estrada dos Casa, em São Bernardo do Campo. Iracema atravessava a rua quando foi atropelada por um caminhão e, logo em seguida, por um carro, segundo informações relatadas à Polícia Militar.