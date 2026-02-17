Mulher morre após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo

Uma mulher de 60 anos foi arrastada por uma enxurrada durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na segunda-feira, 16. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada no bairro do Mandaqui, zona norte da capital.

Segundo relatos de moradores, ela caiu na água e acabou ficando presa sob um veículo. Esta é a 17ª morte do Estado paulista provocada por fortes chuvas.

Conforme o órgão estadual, a mulher chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Com este registro, sobe para oito o número de mortes causadas especificamente por enxurradas no Estado.

SP permanece com risco de temporal

Nesta terça-feira de carnaval, 17, a cidade de São Paulo permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na segunda-feira, 16, a tempestade causou transtornos na capital e municípios da região metropolitana. Além de alagamentos, também foi registrada falta de luz. As regiões mais atingidas foram a zona norte da capital e os municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Enchente em Guarulhos arrasta mulher e deixa pessoas ilhadas

Em Guarulhos, a enchente também arrastou uma mulher e deixou pessoas ilhadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas foram resgatadas e levadas para um local seguro. Não houve registro de mortos ou feridos.

A Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e vai até 31 de março. Veja a seguir as mortes registradas até agora no Estado de São Paulo:

1. Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

2. Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

3. Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

4. Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

5. Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

6. Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

7. Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

8. Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

9. Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

10. Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

11. Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

12. Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

13. Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.

14. Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba.

15. Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto.

16. Uma cabeça d'água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação.

17. Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo.