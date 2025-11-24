Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher morre após carro ser arrastado por correnteza em Hortolândia, no interior de SP

Estadão Conteúdo

Uma mulher morreu no domingo, 23, após ter o carro arrastado por correnteza em Hortolândia, no interior de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, houve o registro de um ponto de alagamento na Rua Bambina Ciconi Camilo. O alto volume de água arrastou o veículo, que ficou totalmente inundado.

"As equipes foram informadas por transeuntes de que uma vítima que estaria no interior do automóvel foi levada pela correnteza. Posteriormente, a vítima foi localizada em óbito", disse o órgão estadual.

No município, que teve registro de fortes chuvas, também foi registrada uma ocorrência de destelhamento de residência na Rua Cícero Ramos Meira, nº 49, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Até o momento, não há registro de outras vítimas. Conforme a Defesa Civil do município, o auxílio segue para moradores afetados pelas precipitações.

O Estado de São Paulo segue em alerta laranja para a possibilidade de tempestades nesta segunda-feira, 24, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperadas precipitações de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

