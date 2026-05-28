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Mulher jogada de penhasco por ex-companheiro recebe alta em MG

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Arremessada de um penhasco de 50 metros na Serra do Rola-Moça, em Belo Horizonte (MG), pelo seu ex-companheiro, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41 anos, recebeu alta do hospital na quarta-feira, 27. A informação foi confirmada por uma parente da vítima à reportagem.

Thaine Heloísa Rodrigues de Souza, filha de Ana Cláudia, publicou uma foto da mãe nas redes sociais, sentada em um sofá na casa onde moram. Nesta quinta, 28, ela postou outra imagem, que mostra Ana Cláudia segurando uma cesta com chocolates e um balão com uma mensagem: "Boa recuperação".

Ana Cláudia havia sido sequestrada na última segunda-feira, 25. A vítima foi jogada do penhasco e só foi localizada e resgatada na terça, 26, mais de 24 horas depois da agressão. Silvanildo Amâncio de Araújo, 52 anos, de quem Ana Cláudia se separou em fevereiro depois de 10 anos, foi preso suspeito de ser o autor do crime.

Em um vídeo, Silvanildo confessou ter jogado a ex-companheira do penhasco por conta de uma briga que ocorreu entre os dois no último sábado, 23, e admitiu que fugiu após o episódio. Ele foi detido em Várzea da Palma, a mais de 300 km da capital mineira.

No veículo de Silvanildo, os policiais militares encontraram um canivete, além de diversas facas e quatro celulares - um deles embalado em papel alumínio na tentativa de dificultar o rastreamento via GPS. A defesa dele não foi localizada.

Após ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia foi levada consciente e sem sinais de fraturas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira.

Ela foi levada para o hospital Hospital Metropolitano Odilon Behrens para dar continuidade ao tratamento e, antes de receber alta na quarta, chegou a ser levada para outra unidade de saúde para a realização de exames. (Colaborou Ederson Hising)

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