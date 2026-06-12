Mãe interrompe palestra no Salão do Livro para cobrar pensão e homem é preso após vídeo

Uma mulher interrompeu uma palestra no Salão do Livro do Piauí (Salipi), em Teresina, para cobrar a pensão alimentícia da filha ao palestrante. O vídeo em que a empreendedora Amanda Pitta aparece pedindo o pagamento a Igor Drey durante a apresentação repercutiu nas redes sociais e chegou até a Polícia Civil, levando à prisão de Drey.

Segundo o delegado Tales Gomes, responsável pelo caso, a polícia verificou que havia um mandado de prisão em aberto contra o professor por dívida de pensão alimentícia registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O Estadão busca contato com a defesa de Drey.

De acordo com o delegado, o vídeo que circulou nas redes sociais chamou a atenção dos investigadores para a situação. Após confirmar a existência do mandado, policiais realizaram diligências e localizaram Drey em um apartamento no bairro Morada do Sol, em Teresina, onde ele foi preso.

Ainda segundo Gomes, o professor afirmou aos policiais que já havia quitado a dívida e que teria solicitado a revogação do mandado de prisão. Apesar da alegação, o delegado afirmou que a ordem judicial permanecia válida no sistema nacional de mandados e, por isso, precisou ser cumprida.

Após a prisão, Drey foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, à Central de Flagrantes, onde permaneceria à disposição da Justiça. A previsão era de que ele passasse por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira, 12.

"O mandado de prisão encontra-se válido no Banco Nacional de Mandados de Prisão e, por conta disso, foi devidamente cumprido", afirmou o delegado.