Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado na zona sul de São Paulo

Imagens da câmera de monitoramento do local flagraram a ação dos criminosos

Estadão Conteúdo

Uma mulher foi sequestrada na tarde desta terça-feira, 6, por volta das 14h20, dentro do estacionamento de um supermercado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo.

Imagens da câmera de monitoramento do local flagraram a ação dos criminosos. Os registros mostram uma mulher se aproximando de um carro, modelo SUV branco e, na sequência, sendo abordada por um homem que sai do veículo ao lado - também da cor branca.

O sequestrador segura a vítima com força. A mulher tenta resistir, mas é colocada no banco de trás do carro dos criminosos, que ligam o veículo e saem em alta velocidade pelo estacionamento.

Ainda pelas imagens é possível ver que algumas pessoas chegam a correr em direção ao carro, enquanto os suspeitos fogem do mercado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o veículo usado no crime e a mulher foram localizados, mas não deu detalhes do local bem como o estado de saúde da vítima. Também não informou se ela teve algum pertence roubado.

A SSP-SP informou ainda que a ocorrência estava em andamento e sendo registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Até a publicação deste texto, os sequestradores seguiam foragidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mulher

sequestro

SP

zona sul
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda