Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado na zona sul de São Paulo

Uma mulher foi sequestrada na tarde desta terça-feira, 6, por volta das 14h20, dentro do estacionamento de um supermercado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo.

Imagens da câmera de monitoramento do local flagraram a ação dos criminosos. Os registros mostram uma mulher se aproximando de um carro, modelo SUV branco e, na sequência, sendo abordada por um homem que sai do veículo ao lado - também da cor branca.

O sequestrador segura a vítima com força. A mulher tenta resistir, mas é colocada no banco de trás do carro dos criminosos, que ligam o veículo e saem em alta velocidade pelo estacionamento.

Ainda pelas imagens é possível ver que algumas pessoas chegam a correr em direção ao carro, enquanto os suspeitos fogem do mercado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o veículo usado no crime e a mulher foram localizados, mas não deu detalhes do local bem como o estado de saúde da vítima. Também não informou se ela teve algum pertence roubado.

A SSP-SP informou ainda que a ocorrência estava em andamento e sendo registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Até a publicação deste texto, os sequestradores seguiam foragidos.