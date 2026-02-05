Capa Jornal Amazônia
Mulher é morta com golpes de tesoura e pauladas; namorado é suspeito e fugiria para o Pará

Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, fugiu em uma motocicleta até onde pretendia embarcar em um caminhão com destino ao Pará

Estadão Conteúdo

Um homem de 30 anos foi preso na terça-feira, 3, suspeito de assassinar a golpes de tesoura e pauladas a companheira Luciana Cordeiro do Nascimento, de 27 anos, em Fortaleza, no Ceará. A defesa não foi localizada.

O crime foi denunciado à polícia por um motorista de aplicativo que havia sido acionado pela vítima momentos antes do assassinato. Ao chegar na residência da vítima, o motociclista encontrou sangue escorrendo na calçada do imóvel do casal e acionou a polícia.

A Polícia Civil do Estado do Ceará disse que Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, fugiu em uma motocicleta até Morada Nova, a 167 quilômetros da capital cearense, onde pretendia embarcar em um caminhão com destino ao Pará.

"Com o trabalho contínuo e integrado das forças de segurança, o homem - que já responde por ameaça no contexto de violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra o idoso e três ocorrências por roubo, sendo uma por roubo de carga - foi localizado e preso", diz a Polícia Civil do Ceará.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE). Na sede da DHPP, em Fortaleza, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Luciana trabalhava como auxiliar administrativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara, diz em um post nas redes sociais que Luciana começou a trabalhar na Rede Sesa como estagiária e, depois, atuou no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Ela estava lotada na Coordenadoria de Contratualização de Serviços Terceirizados.

A Secretaria da Saúde do Ceará divulgou uma nota de pesar pela morte da funcionária.

"A Sesa reconhece a contribuição profissional de Luciana e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e luto. A Secretaria da Saúde do Ceará manifesta repúdio a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, do respeito e da dignidade humana", disse.

