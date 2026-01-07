Capa Jornal Amazônia
Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro no meio da rua

Ao chegar no local, policiais encontraram o homem, autor das facadas, baleado

Estadão Conteúdo

Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro a golpes de faca, na manhã desta quarta-feira, 7, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. Marcelly Lorrayne da Silva Passos, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, policiais do 3º BPM (Méier) foram acionados para atender à ocorrência.

Ao chegar no local, policiais do batalhão do Méier encontraram o homem, autor das facadas, baleado. Um agente de segurança aposentado presenciou o ataque do homem contra a ex-companheira e interveio, baleando o agressor.

Ferido, o homem foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier). O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

