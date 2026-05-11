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Mulher e criança são atropeladas por viatura da PM na zona leste de São Paulo

A mulher e a criança foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Estadão Conteúdo

Uma mulher e uma criança foram atropeladas por uma viatura da Polícia Militar na tarde deste domingo, 10, no Jardim Robru, na zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu na Rua Cônego Antônio Manzi, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com a pasta, os policiais militares estavam a caminho de uma ocorrência para prestar apoio quando atingiram as vítimas, que atravessavam a via no momento do acidente.

A mulher e a criança foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Júlio Tupy, também na zona leste da capital paulista. Até a publicação desta reportagem, ambas permaneciam internadas. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Em nota, a SSP informou que lamenta o ocorrido e afirmou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar.

A secretaria acrescentou que foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.

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