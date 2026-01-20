Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher é atingida por cabeça d’água em Ilhabela, fica submersa, mas é socorrida

A vítima chegou a ficar desaparecida, mas foi localizada pelo Corpo de Bombeiros

Estadão Conteúdo

Uma mulher foi atingida por uma cabeça d'água em uma cachoeira na Barra Velha, em Ilhabela, nesta segunda-feira (19). O incidente ocorreu durante as fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo.

A vítima chegou a ficar submersa e desaparecida, mas foi localizada e resgatada pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.

O fenômeno conhecido como cabeça d'água acontece pelo aumento repentino no volume de um rio. Isso é causado por chuvas que caem na cabeceira ou em regiões mais elevadas do curso d'água.

Chuvas causam estragos no litoral paulista

No litoral, os volumes de chuva superaram os 100 milímetros em diversas cidades. Peruíbe registrou 171 mm, Itanhaém 156 mm, Praia Grande 108 mm, São Vicente 105 mm e Bertioga 102 mm.

A queda de uma árvore na Rodovia Manoel da Nóbrega (SP-055), na altura de Itariri, provocou a interdição da pista. Antes das 18h, a rodovia já havia sido liberada para o tráfego.

Ocorrências em Guarujá e São Sebastião

No Guarujá, uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica na Avenida São Jorge, no bairro Pae Cara. A Defesa Civil e equipes da prefeitura realizaram o corte da árvore para desobstruir a via. Nenhum imóvel precisou ser interditado.

Em São Sebastião, imagens divulgadas pela Defesa Civil mostraram fortes rajadas de ventos na cidade. A velocidade da ventania não foi informada.

Milhares de imóveis sem energia na Grande SP

Na Região Metropolitana de São Paulo, mais de 121 mil imóveis ficaram sem energia elétrica no início da noite desta segunda-feira.

Em balanço divulgado pela Enel às 19h50, cerca de 80,1 mil clientes afetados eram da capital. Este número equivale a 1,38% dos imóveis atendidos pela concessionária na cidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/SP

Ilhabela

cabeça dágua
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda