Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher de 50 anos morre arrastada por enxurrada em cidade do interior de São Paulo

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira, 3, após ser arrastada por uma forte chuva no domingo, 2, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. O corpo de Deuzelina Barbosa foi encontrado após buscas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros locais.

A cidade foi atingida por uma forte chuva na tarde do domingo. Deuzelina e uma amiga estavam próximas do Córrego do Mula, que atravessa Santa Fé do Sul, e tentaram se abrigar embaixo de uma ponte. Mas elas foram surpreendidas pela força da enxurrada.

A outra mulher, que não teve a identidade divulgada, conseguiu se segurar em um galho e foi socorrida ainda no domingo. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves e já recebeu alta.

Santa Fé do Sul, que fica a 625 quilômetros de São Paulo, teve 11 milímetros de chuva no domingo, segundo informações da Defesa Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVA/SANTA FÉ DO SUL/MORTE/MULHER/ENXURRADA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda