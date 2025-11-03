Mulher de 50 anos morre arrastada por enxurrada em cidade do interior de São Paulo

Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira, 3, após ser arrastada por uma forte chuva no domingo, 2, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. O corpo de Deuzelina Barbosa foi encontrado após buscas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros locais.

A cidade foi atingida por uma forte chuva na tarde do domingo. Deuzelina e uma amiga estavam próximas do Córrego do Mula, que atravessa Santa Fé do Sul, e tentaram se abrigar embaixo de uma ponte. Mas elas foram surpreendidas pela força da enxurrada.

A outra mulher, que não teve a identidade divulgada, conseguiu se segurar em um galho e foi socorrida ainda no domingo. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves e já recebeu alta.

Santa Fé do Sul, que fica a 625 quilômetros de São Paulo, teve 11 milímetros de chuva no domingo, segundo informações da Defesa Civil.