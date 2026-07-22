MP processa Amazon e empresa de cripto por coleta de íris de 400 mil pessoas e pede R$ 240 mi

A ação tem origem no relatório final da CPI da Íris, da Câmara Municipal de São Paulo

A 4.ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital processou a Tools for Humanity Corporation e a Amazon AWS Serviços Brasil por supostas práticas abusivas na coleta de dados biométricos da íris de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a obtenção das informações ocorria mediante pagamentos em criptomoeda Worldcoin, desenvolvida pela própria Tools. A ação pede a proibição definitiva da coleta de dados vinculada à compensação financeira, a exclusão das informações já obtidas e o pagamento de, no mínimo, R$ 240 milhões por danos morais coletivos.

O Estadão solicitou manifestação da Tools for Humanity Corporation sobre a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público paulista. O espaço permanece aberto.

Já a AWS respondeu tem "termos de serviços claros que exigem que nossos clientes utilizem nossos serviços em conformidade com as leis aplicáveis". A companhia disse ainda que, quando recebe denúncias de violações de termos, age rapidamente.

A ação tem origem no relatório final da CPI da Íris, da Câmara Municipal de São Paulo, que investigou a atuação do Projeto World ID na capital paulista. De acordo com a apuração, mais de 400 mil pessoas tiveram a íris escaneada em troca de recompensas financeiras que variavam entre R$ 300 e R$ 700.

As investigações apontam que a operação foi concentrada em regiões periféricas e locais de grande circulação, como áreas próximas a estações de metrô e unidades do Poupatempo, mirando pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Na ação, uma peça de 26 páginas, a promotora Patrícia de Carvalho Leitão sustenta que a Tools for Humanity Corporation teria praticado uma série de condutas consideradas abusivas. Entre elas, aponta publicidade enganosa por omissão, sob o argumento de que o projeto teria sido apresentado como uma iniciativa humanitária e sem fins lucrativos, sem esclarecer seus objetivos econômicos relacionados ao desenvolvimento de um criptoativo próprio.

O Ministério Público afirma haver indícios de que representantes nos pontos de coleta eram orientados a enfatizar a recompensa financeira como principal elemento de adesão, sem apresentar informações suficientes sobre a finalidade da coleta biométrica.

A Promotoria destaca que a estratégia de expansão do projeto teria explorado a vulnerabilidade socioeconômica da população, ao concentrar os pontos de coleta em áreas periféricas e de grande circulação popular. Segundo o órgão, o valor oferecido pela empresa tinha impacto significativo para pessoas em situação de baixa renda, influenciando a decisão de fornecer dados considerados sensíveis.

Outro ponto questionado pelo Ministério Público é a ausência de informações claras sobre os riscos envolvidos na coleta da biometria da íris.

A promotora Patrícia de Carvalho Leitão afirma que consumidores não teriam sido adequadamente informados sobre aspectos como a natureza permanente da biometria, a transferência internacional dos dados e as limitações para eventual exclusão das informações coletadas.

A ação questiona o processo de consentimento, alegando que os termos eram apresentados aos consumidores no momento do escaneamento, sem tempo adequado para leitura e compreensão antes da coleta.

Em janeiro de 2025, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou a suspensão cautelar da oferta de criptomoedas ou de qualquer outra forma de compensação financeira como contrapartida pelo escaneamento da íris.

Segundo a promotora, porém, o Projeto World ID teria mantido a coleta dos dados biométricos ao substituir a remuneração direta por "benefícios internos" disponibilizados por meio do aplicativo World App.

Entre os elementos citados pelo Ministério Público estão depoimentos colhidos durante a CPI da Íris. A fiscal da prefeitura, Dalva Marques, relatou a existência de filas extensas de pessoas em situação de vulnerabilidade nos locais de coleta, muitas sem compreensão sobre a finalidade do procedimento.

A CPI também registrou o depoimento de Britney Yohana, que afirmou ter realizado o escaneamento motivada pela necessidade financeira imediata. Segundo o relato, as informações fornecidas no local estavam concentradas no pagamento, sem esclarecimentos sobre os riscos da coleta. Ela afirmou ainda que o termo de consentimento só foi apresentado após o procedimento e relatou arrependimento por ter participado do projeto diante da falta de informações sobre a possibilidade de exclusão dos dados.

"A conduta das rés (Amazon AWS e Tools), consistente na indução de mais de quatrocentos mil munícipes, predominantemente pertencentes a estratos socioeconômicos vulneráveis, a ceder dado biométrico sensível, único e imutável, mediante contrapartida financeira que compromete a livre manifestação de vontade, configura lesão à dignidade e à autodeterminação informativa de toda a coletividade consumidora, ensejando dano moral coletivo, independentemente da comprovação de prejuízo individualizado, dada a gravidade objetiva da conduta e sua reiteração mesmo após a intervenção da ANPD", anota a Promotoria.

O que dizem as defesas das empresas no inquérito civil

A Tools for Humanity afirmou que não mantém qualquer banco de dados biométricos de cidadãos brasileiros. Segundo a empresa, as imagens das íris coletadas seriam processadas localmente e submetidas a técnicas de fragmentação por meio de tecnologia de computação multipartidária segura (SMPC/AMPC). A companhia sustenta que os fragmentos seriam distribuídos a instituições acadêmicas estrangeiras e que, após a verificação da identidade digital, não haveria retenção de dados pessoais.

A Amazon AWS Serviços Brasil não negou a existência de contrato de hospedagem em nuvem relacionado às operações da Tools for Humanity, nem contestou o armazenamento apontado pela CPI da Íris. Segundo a manifestação, porém, a companhia afirmou não conseguir identificar as contas especificamente vinculadas às entidades investigadas por falta de informações técnicas, como identificadores de conta ou endereços de e-mail associados.

A empresa alegou que, caso o contrato de hospedagem tenha sido firmado diretamente com uma unidade estrangeira do grupo Amazon Web Services, eventual acesso, controle e responsabilidade sobre os dados armazenados caberiam à entidade internacional, e não à subsidiária brasileira.

Veja a íntegra da nota da AWS ao Estadão: