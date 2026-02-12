Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

MP pede que Justiça proíba PMs de darem aula em escolas cívico-militares em SP

Estadão Conteúdo

O Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo solicitaram, por meio de ação judicial, que o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) suspenda a aplicação de regras criadas para as escolas cívico-militares, implementadas em ao menos 100 unidades a partir do começo do mês.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pela reportagem do Estadão. Procurada para comentar a ação, a gestão estadual ainda não se manifestou.

Na ação judicial, à qual o Estadão teve acesso, os órgãos pedem que a Justiça proíba que monitores militares ministrem aulas ou o conteúdo dos projetos que lhe forem incumbidos dentro das salas de aula, "restabelecendo a autonomia e controle de classes aos professores".

Entre outros pontos, requerem também que, em caráter liminar, não haja restrições relacionadas a cortes de cabelo e que os militares sejam proibidos de integrar conselhos de classe, diante do que descrevem como falta de previsão legal e "afronta" a parecer do Conselho Estadual de Educação.

Os órgãos argumentam que, inserindo militares nesse contexto, a Secretaria de Educação esvazia de atribuições o conselho e retira autonomia da organização administrativa e pedagógica das escolas, em "clara afronta ao dispositivo legal."

Para os promotores e defensores públicos que assinam a ação, o Regimento Interno do Programa Escolas Cívico-Militares do Estado é um "documento elaborado em gabinete, sem qualquer participação e/ou responsabilidade das comunidades escolares afetadas e/ou do Conselho Estadual de Educação de São Paulo".

O documento é de autoria de promotores do Grupo de Atuação Especial de Educação, do MP-SP, e de membros do Núcleo Especializado de Infância e Juventude, da Defensoria Pública.

Em nota, a Defensoria defende que o objetivo da ação "é assegurar a observância do princípio da gestão democrática do ensino e a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes". "O tema segue sob apreciação do Poder Judiciário, e o NEIJ (Núcleo Especializado da Infância e Juventude) continuará acompanhando o caso", afirma.

'Descançar' e 'continêcia'

Além de outros elementos, a ação judicial cita notícia veiculada no começo do mês que retratou dois monitores militares ministrando atividade em sala de aula na Escola Estadual Prof.ª Luciana Damas Bezerra, em Caçapava, no Vale do Paraíba, interior do Estado.

"Das três palavras escritas pelo monitor militar durante a aula para a instrução dos estudantes, duas foram grafadas erroneamente ("descançar" ao invés de descansar; "continêcia" ao invés de continência)", cita o documento. A correção, continuam, só foi feita após intervenção de profissionais da educação.

Conforme a ação, o "vergonhoso episódio é mencionado apenas para demonstrar que, já em seu início, os monitores militares desenvolvem e desenvolverão atividades instrutórias diretamente com estudantes e em salas de aula, descumprindo as diretrizes da lei complementar e da resolução que a regulamenta".

Em entrevista à Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo, Tarcísio de Freitas defendeu o monitor da escola cívico-militar de Caçapava. "Quem não erra? Você trabalha com comunicação, você nunca errou? Ele (monitor militar) estava ensinando a ordem unida. Ele não está lá para dar aula. Ele não vai interferir em pedagogia. Ele está lá para ensinar postura", afirmou Tarcísio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

escolas cívico-militares

SP

PMs

aulas

ação judicial
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda