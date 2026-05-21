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MP diz que patrimônio de Deolane é incompatível e fruto de lavagem de dinheiro do PCC

Estadão Conteúdo

Investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo aponta que o patrimônio da influenciadora e advogada Deolane Bezerra é incompatível com seus rendimentos declarados e é proveniente, ao menos em parte, da lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Com base nessas informações, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dela, cumprida nesta quinta-feira, 21. O Estadão busca contato com a defesa da influenciadora.

A investigação aponta que foram detectadas "vultosas movimentações financeiras" e a ostentação de um estilo de vida luxuoso da influenciadora. A apuração descobriu que ela recebeu pagamentos de uma transportadora de valores ligada ao PCC e aponta suspeitas de que se tratavam de operações de lavagem de dinheiro.

"Os RIFs do COAF e os afastamentos de sigilo confirmam movimentações vultosas, incompatíveis com os rendimentos declarados. O conjunto de suas pessoas jurídicas - entre elas a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Bezerra Produções Artísticas Ltda., Deolane Bezerra Holding Participações Ltda. e DB Santos Apoio Administrativo e Financeiro Ltda. - exibe características estruturais de veículos de lavagem: endereços fictícios em imóveis residenciais singelos em municípios do interior paulista (Santo Anastácio e Martinópolis), sem qualquer indicativo de atividade operacional verificada em campo, compartilhando os mesmos endereços com dezenas de outras empresas e o mesmo contador", diz a decisão judicial.

Prossegue o documento: "A ostentação pública e reiterada de padrão de vida elevado, documentada em redes sociais ao longo de anos - viagens internacionais, veículos de luxo (Lamborghini Huracán, McLaren), aeronaves -, segundo o relatório da Polícia Civil, é frontalmente incompatível com as informações fiscais conhecidas e contribui para a conclusão investigativa de que seu patrimônio é, ao menos em parte, produto ou proveito da lavagem de capitais praticada em benefício da organização".

Deolane foi presa pela manhã em sua residência em Barueri (SP), após ter retornado de uma viagem internacional à Itália. Em 2024, a influenciadora já havia sido presa em uma investigação sobre suspeitas de crimes envolvendo plataformas de apostas online.

A operação desta quinta também cumpre mandados contra Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção, contra o irmão dele e dois sobrinhos. Marcola já estava preso, então passa a responder a mais uma ordem de prisão.

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Palavras-chave

OPERAÇÃO VÉRNIX/PCC/DEOLANE/PRISÃO/LAVAGEM DE DINHEIRO
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