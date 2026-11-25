MP denuncia ex-boxeador suspeito de espancar homem até a morte

O crime ocorreu em frente a uma concessionária de veículos, na região da Praia dos Amores

O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o ex-boxeador Thiago Cristofer dos Santos, de 24 anos, por homicídio triplamente qualificado. Santos foi preso suspeito de espancar até a morte um vendedor de carros de 43 anos no início do mês, em Balneário Camboriú, no litoral do Estado catarinense. A denúncia foi apresentada na segunda-feira, 23.

emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Estadão procurou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e aguarda retorno. A reportagem busca contato com a defesa do ex-boxeador. O espaço segue aberto.

"A brutalidade das agressões, gravadas em vídeo, chama atenção e evidencia que estamos diante de um caso de homicídio doloso (...) É uma violência que não pode ser naturalizada nem minimizada, existindo absoluta desproporção entre a motivação apontada e a consequência produzida", afirmou a promotora de Justiça Roberta Trentino Machado Gonçalves, responsável pelo caso.

O crime ocorreu em frente a uma concessionária de veículos, na região da Praia dos Amores. Thiago foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia. Em depoimento, Thiago afirmou que as agressões foram motivadas por uma questão pessoal. A Polícia Civil não informou detalhes sobre o desentendimento.

Segundo a acusação, o ex-boxeador aguardou o homem sair do trabalho e abordou o veículo em que ele estava. Ao deixar o carro, a vítima passou a ser agredida com socos e chutes, principalmente na cabeça, mesmo após cair desacordada.

A promotoria informou que Thiago teria suspeitado que sua companheira mantinha um caso extraconjugal com o homem, que era seu colega de trabalho. Durante as agressões, segundo os autos, o ex-boxeador teria dito "isso é para você aprender a não mexer com a mulher dos outros". As agressões cessaram somente após outras pessoas intervirem. Thiago deixou o local sem prestar socorro à vítima.

"A vítima foi submetida a uma sequência de socos e chutes, concentrados principalmente na região da cabeça, e os golpes continuaram mesmo depois de ela cair desacordada, sem esboçar qualquer reação ou defesa", informou Roberta.