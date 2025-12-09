Motoristas de ônibus iniciam paralisação em São Paulo

Motoristas e cobradores de ônibus iniciam uma paralisação nesta terça-feira, 9, na cidade de São Paulo. Veículos começaram a ser retirados de circulação a partir das 16 horas em diferentes regiões da cidade.

Conforme representantes do sindicato dos motoristas e trabalhadores, o SindMotoristas, a greve se deve ao não cumprimento de um acordo para pagar o 13.º salário e o vale-refeição das férias nesta semana.

O sindicato afirma que as empresas de ônibus teriam enviado uma carta nesta terça afirmando que não fariam os pagamentos nesta semana, o que teria conflitado com o que foi acordado anteriormente.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) não havia retornado até o fechamento deste texto.