Motorista reage a tentativa de assalto em trânsito no Brooklin e atira em criminoso

O caso foi registrado como roubo e legítima defesa

Estadão Conteúdo
fonte

De acordo com a SSP, o motorista foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta (Reprodução/ Redes sociais via CNN)

Um homem de 35 anos morreu após tentar roubar um motorista de 27 anos na tarde desta terça-feira (12) na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, Zona Sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como roubo e legítima defesa.

De acordo com a SSP, o motorista foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta. Durante a ação, conseguiu tomar a arma do criminoso e atirar. “Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu”, informou a pasta.

A moto usada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. Os pertences do autor foram reconhecidos pela vítima. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco).

Radar da Criminalidade

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, houve queda de 33,3% na incidência de crimes na Avenida Jornalista Roberto Marinho em junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram registrados seis crimes nas proximidades, sendo o roubo de celular o mais frequente, com três casos.

