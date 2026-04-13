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Motorista morre após carro despencar de estacionamento de supermercado e cair em rodovia

Em nota, a rede Atacadão confirmou e lamentou o ocorrido. Ainda disse que está prestando todo o apoio necessário e colaborando com as autoridades

Estadão Conteúdo
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Carro despencou de cerca de 10 metros de altura e causou morte do motorista em supermercado (Reprodução / Estadão)

Um homem de 54 anos morreu após perder o controle do carro e cair de uma altura de aproximadamente dez metros do estacionamento do supermercado Atacadão na rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, neste domingo, 12.

Conforme a secretaria da Segurança Pública, os guardas municipais acionados para atender a ocorrência apuraram que a vítima tentou realizar manobra no estacionamento do supermercado quando perdeu o controle da direção, ultrapassou o limite da área e despencou na rodovia Régis Bittencourt. A morte foi constatada no local.

Em nota, a rede Atacadão confirmou e lamentou o ocorrido. Ainda disse que está prestando todo o apoio necessário e colaborando com as autoridades. A loja foi fechada e o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, prestando atendimento no local.

A SSP-SP afirmou que a perícia foi acionada e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como morte suspeita. As circunstâncias do ocorrido são investigadas.

 
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MOTORISTA/QUEDA/ESTACIONAMENTO/SUPERMERCADO/MORTE
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