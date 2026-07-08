Motorista e passageira se envolvem em briga com tapas e mordidas

Um motorista e uma passageira se envolveram em uma briga dentro de um ônibus na Freguesia, em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, com tapas, socos e mordidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motorista mordendo o braço da mulher durante o briga. A confusão terminou com a chegada de agentes do Segurança Presente. O caso ocorreu no domingo, 5.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes da base localizada na Praça Jorge da Costa Pinto, em Jacarepaguá, foram acionados pelo motorista do ônibus.

O motorista solicitou apenas que a mulher fosse retirada do veículo para que pudessem prosseguir viagem e informou aos agentes que não tinha interesse em registrar a ocorrência na delegacia.

Após deixar o ônibus, a mulher se dirigiu à base do Segurança Presente alegando ter sido agredida pelo motorista e solicitou o registro da ocorrência.

Os policiais explicaram que o procedimento deveria ser realizado na delegacia. Inconformada, ela passou a ofender os agentes com xingamentos, tentou agredir um policial e, segundo a Polícia Militar, visivelmente alterada resistiu à abordagem. Ela foi conduzida à 41ªDP por desacato, resistência e desobediência.