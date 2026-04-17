Motorista é morto com tiro na cabeça ao jogar carro contra suspeitos de assaltar entregador

Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, foi morto na noite da última quinta-feira, 16, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, após tentar ajudar um entregador durante um assalto. Ele foi baleado na cabeça e morreu ainda no local.

Natural de Minas Gerais, pai de duas crianças, ele trabalhava como supervisor em uma mineradora e morava em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Alisson presenciou dois homens armados tentando roubar a motocicleta de um entregador e decidiu intervir, avançando com o carro contra os suspeitos.

Durante a ação, um dos assaltantes caiu, se levantou e efetuou disparos contra o carro que ficou preso em um muro com a colisão. Após o crime, os suspeitos roubaram outra motocicleta e fugiram do local.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.