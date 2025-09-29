Capa Jornal Amazônia
Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

Estadão Conteúdo

Um motorista de ônibus da rede municipal de São Paulo foi preso em flagrante após matar um passageiro. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 28, em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, testemunhas relataram que o passageiro, de 35 anos, foi esfaqueado após uma discussão com o motorista José Romero Bezerra Leite, de 41. Ainda conforme a pasta, Leite confessou o crime.

A Prefeitura e a SPTrans repudiaram, por meio de nota, o episódio e informaram que vão colaborar com a investigação. O Estadão procurou a companhia de transporte Mobibrasil, na qual Leite trabalhava, mas ainda não obteve retorno.

A secretaria afirma que quando os policiais militares chegaram ao local já encontraram o passageiro caído no chão. O Samu foi acionado e constatou a morte no local. Os PMs encontraram com o condutor a faca usada no crime, uma arma de fogo e munições.

O caso foi registrado como homicídio e posse ilegal de arma de fogo no 101° Distrito Policial, do Jardim Imbuías.

Leite conduzia a linha 6000-10, que percorre o trajeto entre os terminais Santo Amaro e Parelheiros. O episódio ocorreu no trecho da Avenida Senador Teotônio Vilela, na esquina com a Avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho.

