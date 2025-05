Motorista de ônibus é feito refém em São Paulo

Um motorista de ônibus é feito de refém nesta quarta-feira, 30, na Avenida José Pinheiro Borges, na região de Itaquera, zona leste da capital.

A Polícia Militar foi acionada e, segundo as informações iniciais, um homem com uma faca abordou um ônibus do transporte público e manteve o motorista como refém. O ônibus faz a linha 407L-10 (Barro Branco - Guilhermina Esperança).

O Corpo de Bombeiros e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram acionados e acompanham a ocorrência, que ainda está em andamento.

Agentes do GATE especializados em negociação tentam convencer o homem a se entregar.