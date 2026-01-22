Motorista de caminhão é sequestrado e fica 9 horas como refém em São Paulo

Dois homens, de 39 e 33 anos, foram presos em flagrante na noite de quarta-feira, 21, após manterem um caminhoneiro refém e roubarem a carga do veículo que trafegava pela zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o motorista relatou que foi abordado pelos suspeitos e levado para um cativeiro. A vítima permaneceu como refém por ao menos nove horas. Ela foi liberada, após os criminosos notarem que havia viaturas da Polícia Militar na região. PMs que estavam em patrulhamento na região foram acionados do roubo a um veículo de cargo e passaram a buscar os suspeitos.

Em diligências, os policiais localizaram o caminhão e realizaram a abordagem. Os suspeitos estavam como motorista e passageiro e foram detidos. Segundo a PM, "ambos relataram que iriam receber uma quantia em dinheiro para se livrar do veículo".

No momento da abordagem, os policiais constataram que os suspeitos já tinham trocado as placas do cavalo mecânico e do reboque para tentar burlar a fiscalização. Dentro da cabine, foram encontradas diversas placas de outros veículos e um dispositivo bloqueador de sinal (jammer), utilizado para impedir o rastreamento via satélite.

O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo e localização de objeto/veículo no 89° DP (Jardim Taboão).