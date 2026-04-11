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Motorista de aplicativo mata passageiro após briga iniciada por vômito no carro

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima e um acompanhante haviam solicitado uma corrida por aplicativo

Estadão Conteúdo
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A confusão começou após a vítima abrir a porta do carro para vomitar; o motorista foi indiciado por homicídio (Reprodução/ Redes Sociais)

Um motorista matou um passageiro de 26 anos após o jovem vomitar no veículo. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, 10, na Avenida Moinho Fabrini, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima e um acompanhante haviam solicitado uma corrida por aplicativo. Durante o trajeto, a vítima passou mal, o que levou o motorista a interromper a viagem e pedir que os passageiros desembarcassem.

Ainda segundo a SSP, houve uma discussão que evoluiu para agressões físicas. "Ao chegarem ao local, (policiais militares) encontraram a vítima caída e inconsciente", informou a pasta em nota.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o motorista discutindo com dois passageiros ao lado do carro. Em determinado momento, um deles se aproxima e o condutor reage com um empurrão. Em seguida, os três passam a trocar agressões físicas. Não é possível identificar nas imagens se algum deles estava armado.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista foi localizado pouco depois, dentro do veículo. Ele afirmou aos policiais militares que o passageiro estava armado com um canivete, que conseguiu desarmá-lo e, em seguida, atingiu o jovem com golpes.

O canivete e o carro foram apreendidos, e o motorista foi levado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado e será investigado.

Em nota, a Uber afirma que lamenta a morte do usuário. "A conta do motorista foi desativada e a Uber está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações, nos termos da lei."

Diz ainda que todas as viagens na plataforma contam com um seguro e que acionará a seguradora, que entrará em contato com a família da vítima para oferecer apoio.

A empresa oferece uma taxa de limpeza aos motoristas, que é cobrada dos usuários, quando o passageiro vomita dentro do veículo.

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Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/MOTORISTA/APLICATIVO/PASSAGEIRO/VÔMITO/MORTE
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