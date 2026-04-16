Motorista de aplicativo é preso por arrastar passageira por 300 metros na Vila Mariana, em SP

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi preso nesta terça-feira, 14, por roubar e arrastar por 300 metros uma passageira na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na manhã do último dia 8.

De acordo com o boletim de ocorrência, a passageira combinou com o motorista trocar R$ 500 em dinheiro vivo por uma transferência via Pix. Quando chegaram ao destino da corrida, na Rua Coronel Artur Godói, a vítima entregou o dinheiro ao homem. Antes de concluir a transação, porém, o motorista acelerou o carro para fugir do local.

A mulher ainda tentou impedir a fuga, mas acabou sendo arrastada pelo veículo, sofrendo ferimentos. A identidade do motorista não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar a sua defesa.

Os momentos foram registrados por câmeras de monitoramento da startup Gabriel, cujas imagens foram compartilhadas com a reportagem.

Pelo registro, é possível ver um carro branco estacionando próximo à guia. Algumas pessoas saem do automóvel e, minutos depois, o veículo dá partida com uma mulher aparentemente presa ao carro.

Na sequência, um grupo de pessoas corre pela rua e persegue o veículo branco. Segundo a empresa, a mulher foi arrastada por cerca de 300 metros.

O caso foi registrado como roubo com lesão corporal grave no 36° Distrito Policial (Vila Mariana). A polícia localizou o veículo na Vila Amália, na zona norte da capital, e conseguiu abordar o motorista, que foi preso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o carro foi localizado por meio do sistema Muralha Paulista, programa do governo do Estado que faz o monitoramento de veículos suspeitos por meio de uma interligação de câmeras de monitoramento.