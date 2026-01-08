Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Motociclista morre em acidente com caminhão na Marginal Pinheiros

Estadão Conteúdo

Um motociclista, de 55 anos, morreu após acidente entre moto e caminhão VUC na Marginal Pinheiros na manhã desta quinta-feira, 8. A colisão foi registrada no sentido de Interlagos, nas proximidades da Ponte Cidade Universitária. Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte foi confirmada no local do acidente. A ocorrência ocupou duas faixas da direita, com policiamento no local. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito na região.

Palavras-chave

Motociclista

SP

acidente

morte
