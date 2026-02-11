Motociclista morre após bater em carro futurista da Tesla na zona sul de SP

Um homem de 32 anos morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 11, na avenida Cidade Jardim, na entrada do Túnel Max Feffer, na zona oeste de São Paulo.

Segundo relato do motorista do carro, de 36 anos, ele trafegava com o semáforo verde quando o motociclista teria acessado a via na contramão, provocando a batida. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a colisão aconteceu às 1h13 e levou à interdição total da pista no sentido bairro. A via foi liberada às 6h05.

O veículo envolvido é um Tesla Cybertruck, picape elétrica da montadora americana Tesla, conhecida pelo desenho angular e pela carroceria em aço inoxidável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o motociclista sendo atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista permaneceu no local, prestou socorro e apresentou imagens registradas pela câmera instalada no veículo. Ainda conforme a polícia, ele não apresentava sinais de embriaguez.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o caso registrado como morte suspeita no 14º DP, em Pinheiros.