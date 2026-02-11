Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Motociclista morre após bater em carro futurista da Tesla na zona sul de SP

Estadão Conteúdo

Um homem de 32 anos morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 11, na avenida Cidade Jardim, na entrada do Túnel Max Feffer, na zona oeste de São Paulo.

Segundo relato do motorista do carro, de 36 anos, ele trafegava com o semáforo verde quando o motociclista teria acessado a via na contramão, provocando a batida. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a colisão aconteceu às 1h13 e levou à interdição total da pista no sentido bairro. A via foi liberada às 6h05.

O veículo envolvido é um Tesla Cybertruck, picape elétrica da montadora americana Tesla, conhecida pelo desenho angular e pela carroceria em aço inoxidável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o motociclista sendo atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista permaneceu no local, prestou socorro e apresentou imagens registradas pela câmera instalada no veículo. Ainda conforme a polícia, ele não apresentava sinais de embriaguez.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o caso registrado como morte suspeita no 14º DP, em Pinheiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente

Tesla

moto

morte

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda