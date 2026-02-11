Capa Jornal Amazônia
Capa Jornal Amazônia
Morte de tio, roubo e herança milionária: os novos acontecimentos no caso Suzane Richthofen

O médico Miguel Abdalla Neto morreu aos 76 anos, em janeiro deste ano. Ele foi encontrado morto em sua casa e era irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas

Estadão Conteúdo
Suzane Richthofen (Reprodução TV Record)

A empresária Carmen Silvia Gonzalez Magnani prestou depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira, 10. Carmen busca na Justiça ser reconhecida como viúva do médico Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane von Richthofen Na última terça-feira, 3, ela registrou um boletim de ocorrência acusando Suzane de ter se apropriado de bens do tio sem autorização da Justiça.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o caso foi registrado como exercício arbitrário das próprias razões na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 27º Distrito Policial - Ibirapuera, para a apuração.

Em nota, a SSP afirmou que a viúva relatou que uma sobrinha do marido se apropriou de bens dele, sem autorização judicial para isso. "A unidade policial da área analisa o caso para as medidas cabíveis de polícia judiciária", diz.

O médico Miguel Abdalla Neto morreu aos 76 anos, em janeiro deste ano. Ele foi encontrado morto em sua casa, na Vila Congonhas, zona sul de São Paulo. Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas. Após a morte dela e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, foi o tio quem passou a ter a guarda de Andreas, ainda menor de idade na época.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi encontrado ao lado da cama, já em rigidez cadavérica. As causas da morte ainda são investigadas, mas informações preliminares da PM apontam para "mal súbito ou morte natural". A residência não tinha sinais de arrombamento.

A Polícia Civil trabalha com dois inquéritos, um para esclarecer as circunstâncias da morte, e outro para investigar um furto ocorrido na residência do médico pouco depois de sua morte.

O sobrinho do médico relatou, em depoimento à polícia, ter encontrado a porta da cozinha da casa do tio, que era blindada, arrombada. Segundo ele, o imóvel havia ficado sem ninguém desde a morte de Abdalla Neto. A SSP informou que as diligências seguem para identificar o autor do furto, que foi flagrado em imagens.

Suzane e Carmen travam um disputa pela herança do médico. Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Suzane pode herdar o patrimônio do tio caso ele não tenha manifestado no testamento a vontade de excluí-la da herança. Já Carmen é prima de Miguel, o que também a torna parente de Suzane, mas alega na Justiça que teve união estável com ele.

Palavras-chave

Suzane von Richthofen

tio

morte

investigação

histórico
Variedades
