Morte de empresário no Autódromo de Interlagos: polícia investiga possível briga com seguranças

A Polícia Civil de São Paulo investiga o envolvimento do empresário Adalberto Júnior em uma briga no Autódromo de Interlagos, na zona sul, momentos antes de ser morto. Ele estava participando de um evento de motos no local no dia 30 de maio e o seu corpo foi localizado no dia 3 de junho, dentro de um buraco de uma obra no autódromo.

A principal linha de investigação da polícia é a de que Adalberto tenha entrado em luta corporal com seguranças porque teria entrado em uma área não permitida para poder acessar o seu carro.

As investigações do caso estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores estão em fase de oitivas e ainda conversam com outras pessoas envolvidas no caso e que estavam no autódromo quando Adalberto desapareceu.

Os organizadores do evento, os chefes da segurança do autódromo e os chefes do kartódromo - que ficam próximo do autódromo - foram ouvidos pela Policia. A reportagem apurou que um dos amigos da vítima será intimado a dar um novo depoimento por uma divergência de informações dos depoimentos já colhidos.

A principal hipótese trabalhada pela polícia é a de que Adalberto cortou caminho por uma área restrita, próximo da obra onde ele foi encontrado, para acessar o seu carro. Neste caminho, por adentrar um local proibido, teria entrado em uma luta corporal com um segurança.

Contudo, os investigadores não descartam também a possibilidade de o empresário ter brigado com outras pessoas, como participantes do evento ou até mesmo com um colega que o acompanhava.

Após a briga, a hipótese é a de que o agressor ter sido o responsável por jogar o corpo de Adalberto dentro do buraco onde, dias depois, foi encontrado.

Laudos periciais ainda não estão prontos, motivo pelo qual a polícia também não conseguiu cravar e determinar a causa da morte do empresário.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que os investigadores estiveram no autódromo acompanhada de responsáveis pela segurança, com o objetivo de traçar os possíveis caminhos percorridos pela vítima.

Cinco seguranças que atuaram no evento na data do desaparecimento também prestaram depoimento, segundo a pasta. "A autoridade policial aguarda os resultados dos laudos médicos e técnicos para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Nenhuma hipótese é descartada pela investigação".