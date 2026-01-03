Morre uma das sete vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia

A Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou neste sábado, 3, que uma das sete vítimas intoxicadas por metanol no interior do Estado morreu na última sexta-feira, 2. Trata-se de um homem de 31 anos que morava no município de Ribeira do Pombal, município no interior do Estado onde ocorreu a contaminação.

Ele e outras seis pessoas passaram mal após consumirem bebida alcoólica contaminada com a substância durante uma festa de noivado.

A morte foi confirmada pelo Instituto Couto Maia, em Salvador, para onde os pacientes mais graves foram transferidos.

De acordo com a Sesab, quatro das vítimas da intoxicação receberam assistência na rede de saúde do próprio município e já tiveram alta, enquanto três, em estado mais grave, foram encaminhadas para o hospital da capital baiana. Além do homem morto, os outros dois pacientes seguem internados.

As vítimas foram internadas na segunda-feira, 29, após apresentarem sintomas como vômitos, náusea, tontura, sensação de desmaio, falta de ar e visão turva.

De acordo com a secretaria, uma perícia técnica constatou a presença de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas. Além disso, "análise laboratorial confirmou a presença de metanol nas amostras de sangue" dos pacientes.

A pasta disse que, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Ribeira do Pombal, "adotou imediatamente o protocolo" recomendado pelo Ministério da Saúde para casos do tipo.

Estoque de antídoto

Diante do episódio na Bahia, o Ministério da Saúde disse que reforçou na quarta-feira, 31, o estoque da Bahia com o envio de mais cem unidades do antídoto fomepizol, usado para reverter a intoxicação por metanol.

"Com a nova remessa, a rede estadual já recebeu 318 ampolas de etanol e 206 unidades de fomepizol", disse a pasta, em nota.

O ministério disse ainda que todos os Estados estão abastecidos com os insumos necessários para o tratamento do quadro e que "acompanha em todo o País as notificações de intoxicação por metanol e mantém monitoramento ativo junto aos estados por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)".

De acordo com o órgão federal, foram confirmados, até o momento, 74 casos de intoxicação por metanol no Brasil, com 25 óbitos.