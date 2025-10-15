Capa Jornal Amazônia
Morre Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 graus, aos 62 anos

Estadão Conteúdo

Morreu aos 62 anos nesta quarta-feira, 15, Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus. A informação foi confirmada nas redes sociais pela própria empresa. Segundo o jornal O Globo, ele estava internado por complicações renais.

"Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado, Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil."

Em sua aparição pública mais recente, Mattos gravou uma participação em Vale Tudo, como um dos convidados do casamento de Odete Roitman e César Ribeiro. O empresário é considerado responsável por alavancar carreiras como de Gisele Bündchen, Cauã Reymond e Isabelli Fontana. Também trabalhou com Maria Fernanda Cândido, Rodrigo Hilbert, Paulo Zulu, Agatha Moreira, Rômulo Arantes, Mariana Rios e outros.

Nascido na Bahia e criado no Rio de Janeiro, Sérgio Mattos começou a carreira de booker em 1988, gerenciando a carreira e a agenda de modelos e artistas. Rapidamente começou a se destacar e se tornou responsável por dar mais visibilidade a personalidades que ficaram famosas no mundo da moda e da TV. Montou sua própria agência, a 40 Graus, em 2004.

Em entrevista concedida em 2019 ao portal Fashion United, ele falou sobre a carreira e o sucesso que conquistou ao longo da trajetória profissional.

"Penso que é porque amo o que faço, sempre amei. Também sempre me dediquei ao máximo em tudo que me propus fazer, seja descobrindo modelos, seja bookando para os trabalhos ou mandando modelos para o exterior", afirmou.

Palavras-chave

SÉRGIO MATTOS/MORTE
