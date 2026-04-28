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Morre Luciana Novaes, vereadora eleita no Rio após ser vítima de bala perdida

Luciana estava internada desde dezembro após uma série de complicações de saúde

Estadão Conteúdo

A ex-vereadora do Rio de Janeiro, Luciana Novaes, morreu aos 42 anos. O protocolo de morte cerebral foi confirmado na noite desta segunda-feira, 27.

A Câmara Municipal divulgou a informação e publicou nota de pesar. O prefeito da cidade, Eduardo Cavaliere, decretou luto oficial em razão do falecimento.

Luciana Novaes estava internada desde dezembro. Ela enfrentava uma série de complicações de saúde que se iniciaram após uma fratura no ombro.

Trajetória e Atuação Parlamentar

Assistente social, Luciana Novaes tornou-se tetraplégica em 2003. Ela foi atingida por uma bala perdida no câmpus da Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido.

A ex-vereadora foi eleita pela primeira vez em 2016. Sua atuação era focada em pautas sociais, como pessoas com deficiência, idosos e a população em situação de vulnerabilidade.

Em 2023, ela retornou à Câmara Municipal, assumindo a vaga de Tainá de Paula (PT). Com o retorno da titular, Luciana Novaes voltou à condição de suplente.

Homenagem do Presidente da Câmara

O presidente da Câmara, Carlo Caiado, emitiu uma nota. Ele afirmou que a parlamentar "transformou a própria dor em propósito".

Caiado destacou a trajetória de Luciana Novaes como "um exemplo permanente de luta, coragem e amor ao próximo"

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