Morre 3ª vítima que estava a bordo de avião que colidiu contra prédio em BH

O empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, que estava a bordo do avião de pequeno porte que se chocou contra um prédio nesta segunda-feira, 4, em Belo Horizonte (MG), não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente aéreo e morreu horas depois de ser internado no Hospital João XXIII.

O óbito foi confirmado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em boletim divulgado às 20h. "A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirma o óbito de um dos pacientes que deu entrada no Hospital João XXIII, em decorrência do acidente aéreo nesta segunda-feira (4), em Belo Horizonte", informou a Fhemig em nota.

Leonardo Berganholi é a terceira vítima do acidente aéreo. O piloto Wellington de Oliveira, de 34 anos, e o empresário e veterinário Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT), foram as outras duas vítimas fatais da queda do avião.

Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos e filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, que também estavam no avião, encontram-se ainda hospitalizados. O quadro de ambos é considerado estável, segundo a Fhemig. Mais cedo, a fundação já havia informado que, entre os três sobreviventes, um estava em estado grave.

"Hoje nos despedimos de alguém que fez a diferença dentro e fora do clube. Leonardo Berganholi, nosso querido Léo, foi mais que um sócio: foi presença constante, participativa e sempre disposta a somar", lamentou o Automóvel Clube de Teófilo Otoni, do qual Leandro era sócio, por meio de nota nas redes sociais.

Sua alegria, seu compromisso e seu carinho com o Automóvel Clube de Teófilo Otoni marcaram a todos nós", acrescentou o grupo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião começa a perder altitude e se choca contra o prédio, localizado no bairro Silveira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para o resgate, a colisão ocorreu em uma área onde fica a escada do edifício, o que contribuiu para que nenhum morador ficasse ferido.

O avião havia partido do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde, às 12h16, com destino ao Campo de Marte, em São Paulo. Pouco depois da decolagem, o piloto chegou a indicar uma emergência grave para a torre de controle do aeroporto, por meio de um aviso "mayday". A aeronave perdeu altitude e se chocou contra a lateral do prédio residencial.

Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), foram acionados para investigar a queda do avião. Segundo a FAB, os peritos realizam uma apuração inicial, incluindo a confirmação de dados, verificação dos danos provocados na e pela aeronave, além da preservação de elementos. Não há prazo para a conclusão das investigações.

O avião, um monomotor modelo EMB-721C Sertanejo, pertencia à empresa Inet Telecomunicações Ltda. A aeronave havia decolado de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e pousado em Belo Horizonte para o desembarque de uma passageira, antes de seguir viagem para a capital paulista.

Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião estava com o certificado válido até abril de 2027, o que significa que estava em conformidade com os padrões de segurança e apto a voar.

Filho de prefeito está entre as vítimas

Em razão da morte de Fernando Moreira Souto, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT), a administração municipal da cidade decretou luto oficial de três dias e informou que as bandeiras serão hasteadas a meio-mastro em todos os órgãos públicos municipais.

A reportagem apurou que a vítima estava na aeronave em uma viagem de negócios. Fernando era empresário e também tinha formação em medicina veterinária. Ele deixa esposa e dois filhos.

"Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal se solidariza com o prefeito, sua esposa, familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências e rogando a Deus que conforte a todos", informou a prefeitura, por meio de nota.