Moraes e Castro chegam juntos para audiência sobre megaoperação policial

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), chegaram há pouco juntos de helicóptero para a audiência sobre a megaoperação policial que resultou em pelo menos 120 pessoas mortas.

A reunião no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar (CICC) deve contar com a participação do secretário de Segurança Pública do estado, Victor Santos, o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, e o delegado-geral da Polícia Civil, Felipe Curi.

Essa é a primeira de cinco reuniões previstas para hoje com autoridades para colher informações sobre a operação. O último encontro, com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), está agendado para às 18h.